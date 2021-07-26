С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать о строительстве автомобильного обхода Санкт-Петербурга по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. "Роснефть Аэро" начнет заправлять самолеты в Стамбуле

"Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", — сказал Путин на совещании по развитию транспорта.

"Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано. И конечно, нужно поговорить о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ", — добавил он.