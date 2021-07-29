МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 миллиарда рублей бюджетных средств на "написание документов" под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), говорится в отчете Счетной палаты по итогам экспертно-аналитического мероприятия. Чистая прибыль Facebook за первое полугодие выросла почти вдвое

"В период 2014–2020 годов Росавтодору на проведение НИОКР было выделено 3 625,4 миллиона рублей (ежегодно в среднем 517,9 миллиона рублей). Однако весь объем средств был направлен исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов", – говорится в документе.

"Фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись. Указанные средства направлены исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов", — уточняют аудиторы.

В частности, по заданиям Росавтодора проведены 363 научно-исследовательские работы, в рамках которых был разработан, в том числе, 181 отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) и 146 документов национальной системы стандартизации.

К настоящему времени, по данным Счётной палаты, в России действует 314 ОДМ, средняя стоимость разработки каждого такого документа составляет 10,3 миллиона рублей. При этом ОДМ являются актами рекомендательного характера, многие из них цитируют существующие документы, а некоторые – вовсе не используются в дорожном хозяйстве.

"По оценкам экспертов, бюджетные средства, которые с низкой эффективностью расходуются на написание многочисленных нормативных документов, целесообразно направить на исследования, выполняемые по темам, связанным с предметом будущего нормирования. Только на основе результатов указанных исследований может быть разработан нормативный документ", — говорится в докладе.