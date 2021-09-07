МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,377 триллиона рублей, или 58,9% от годового плана, сообщил Минфин РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 сентября 2021 года — составило 1 377,4 млрд рублей или 58,9% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении.

Лидерами по расходованию средств за восемь месяцев стали нацпроекты "Демография" (81%) "Здравоохранение" (74,2%) и "Производительность труда" (61,4%).

Исполнение расходов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составило 57,3%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 54,2%, "Культура" — 53,9%, "Наука и университеты" — 52,7%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 52,1%, "Жилье и городская среда" — 51,3%.

Менее 40% от годового плана составляет исполнение расходов по нацпроектам: "Международная кооперация и экспорт" — 39%, "Образование" — 33%, "Экология" — 30,7% и "Цифровая экономика Российской Федерации" — 21,1%.