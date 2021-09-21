МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Объём бюджетных средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы" на период 2022-2024 годов планируется на уровне 3,901 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ, имеющейся в распоряжении РИА Новости. Доля нефтегазовых доходов в бюджет уменьшится до трети к 2024 году

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию… "Развитие транспортной системы", в 2022 году составят 1 273 508,3 миллиона рублей, в 2023 году — 1 295 223,7 миллиона рублей и в 2024 году — 1 333 232,5 миллиона рублей", — говорится в документе.

Уточняется, что предусмотренный на этот период объём госсредств по сравнению с прошлогодними планами (закон "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов") увеличен. Так, в 2022 году он увеличен на 100,6 миллиарда рублей, в 2023 году — на 61,9 миллиарда рублей, а 2024 году — на 38 миллиардов рублей по сравнению с объёмами, предусмотренными законопроектом на 2023 год.

Госпрограмма РФ "Развитие транспортной системы" утверждена постановлением правительства в декабре 2017 года. Ответственным исполнителем является Минтранс России. Срок реализации госпрограммы — 2018-2024 годы.