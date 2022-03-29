МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Систему государственного электронного документооборота (ГосЭДО) планируют запустить в России в пилотном режиме в 2022 году, в полную мощность же она заработает до конца 2024 года, заявил вице-примере РФ Дмитрий Чернышенко. Правительство не будет запрещать выезд IT-специалистов за рубеж

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение об информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов.

"ГосЭДО упростит процесс взаимодействия ведомств, повысит скорость и качество оказания государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса. Частью единого информационного пространства станет действующая система ГИС ТОР СЭД, к которой подключились более 1,4 тысячи бюджетных учреждений. Пилотную эксплуатацию ГосЭДО планируется запустить в этом году. В полную мощность система заработает до конца 2024 года", – сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

В сообщении уточняется, что оператором ГосЭДО является Минцифры России. Разработку новой системы ведет ФГАУ НИИ "Восход".

"В рамках развития существующей организации электронного документооборота мы переходим к принципиально новой системе, которая объединяет все способы юридически значимого электронного взаимодействия между государственными органами. Доступ к информационному взаимодействию получат представители бизнес-сообщества и граждане", — сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

По его словам, принципиальным отличием нового подхода будет охват всех стадий жизненного цикла документа – от проектирования шаблонов и регламентов использования до передачи структурированных данных и организации их архивного хранения.