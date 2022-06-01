МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Расходы бюджета Минвостокразвития РФ на развитие инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) в 2021 году составили 22,6 миллиарда рублей, основная их часть пришлась на субсидии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (16,6 миллиарда рублей), говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки бюджета министерства за 2021 год. Счетная палата раскрыла данные о доходах от приватизации

"Расходы на развитие инфраструктуры ТОР существенно возросли: всего на эти цели в 2021 году было направлено 22,6 миллиарда рублей, в том числе 16,6 миллиарда рублей предоставлено Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики", — сообщило ведомство.

При этом, по данным аудиторов, Корпорация направила часть средств на финансирование мероприятий по созданию ТОР "Надеждинская" (Приморский край), в том числе 6,8 миллиарда рублей составили взносы в дочернее общество этой корпорации без реального финансирования объектов инфраструктуры в 2021 году.

"Указанные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования и оперативности использования выделенных из бюджета средств", — пояснила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.