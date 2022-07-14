МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Путин подписал закон о создании росийского аналога App Store

Согласно закону, появляется возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных, но с обязательным уведомлением. Это необходимо для закрепления режима оборота данных в государственных информационных системах в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках государственно-частного партнерства или концессии.