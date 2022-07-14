МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который в том числе прямо запрещает оплату ими товаров, работ и услуг в России. Путин подписал закон о передаче биометрии в систему без согласия граждан

Согласно закону, вводится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев.

Отмечается, что Банк России должен вести реестр операторов электронных платформ, занимающихся оборотом финактивов, а также разрешенных законом цифровыхфинансовых операций.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, изменения начнут действовать через 10 дней после этого.