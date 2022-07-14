Путин подписал закон об упрощении процесса приватизации имущества стоимостью до 100 миллионов рублей
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс приватизации федерального имущества стоимостью менее 100 миллионов рублей: теперь его можно продавать на основе рыночной оценки без включения в программу приватизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на ускорение темпов вовлечения в хозяйственный оборот имущества РФ, не востребованного государством для исполнения своих функций и не приносящего ему доход.
Ранее действующий порядок включения имущества в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, а также внесения в него изменений носил довольно длительный характер и не позволял оперативно принимать решения в отношении недвижимого и движимого имущества, что приводило в том числе к дополнительным расходам на его содержание.
Закон позволяет приватизировать низколиквидное федеральное имущество (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозобществ, а также вносимого в качестве вклада в уставные капиталы АО имущества), на основе рыночной оценки без включения в прогнозный план (программу) приватизации. Это касается имущества, рыночная стоимость которого не превышает 100 миллионов рублей. При этом разделение (дробление) данного имущества на части не допускается.
Порядок формирования и утверждения перечня федерального имущества, подлежащего приватизации без включения в программу приватизации, а также внесения изменений в этот перечень устанавливается правительством РФ.
Росимущество будет формировать такой перечень и по согласованию с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России вносить в него изменения, а утверждать перечень сможет Минфин.
Кроме того, закон допускает заключение договора с единственным участником аукциона по начальной цене продажи государственного или муниципального имущества. В случае отказа такого лица от заключения договора аукцион признается несостоявшимся.
https://1prime.ru/government/20220714/837490939.html