МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс приватизации федерального имущества стоимостью менее 100 миллионов рублей: теперь его можно продавать на основе рыночной оценки без включения в программу приватизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон, исключающий ряд налоговых льгот для IT-бизнеса

Закон направлен на ускорение темпов вовлечения в хозяйственный оборот имущества РФ, не востребованного государством для исполнения своих функций и не приносящего ему доход.

Ранее действующий порядок включения имущества в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, а также внесения в него изменений носил довольно длительный характер и не позволял оперативно принимать решения в отношении недвижимого и движимого имущества, что приводило в том числе к дополнительным расходам на его содержание.

Закон позволяет приватизировать низколиквидное федеральное имущество (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозобществ, а также вносимого в качестве вклада в уставные капиталы АО имущества), на основе рыночной оценки без включения в прогнозный план (программу) приватизации. Это касается имущества, рыночная стоимость которого не превышает 100 миллионов рублей. При этом разделение (дробление) данного имущества на части не допускается.

Порядок формирования и утверждения перечня федерального имущества, подлежащего приватизации без включения в программу приватизации, а также внесения изменений в этот перечень устанавливается правительством РФ.

Росимущество будет формировать такой перечень и по согласованию с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России вносить в него изменения, а утверждать перечень сможет Минфин.

Кроме того, закон допускает заключение договора с единственным участником аукциона по начальной цене продажи государственного или муниципального имущества. В случае отказа такого лица от заключения договора аукцион признается несостоявшимся.