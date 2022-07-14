МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который временно допускает изменение существенных условий концессионных соглашений без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, кроме области ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин разрешил преобразование зарубежных недропользователей в российские

Закон позволяет до 1 января 2023 года вносить изменения в существенные условия концессионного соглашения, заключенного до 1 марта текущего года, по соглашению сторон без согласования с антимонопольным органом, если при исполнении соглашения изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при его заключении. Он не коснется концессионных соглашений, предметом которых выступают объекты теплоснабжения; централизованные системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отдельные объекты таких систем; объекты, относящиеся к производству, передаче и распределению электроэнергии; объекты газоснабжения; объекты по обработке, накоплению, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.