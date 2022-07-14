МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов, в том числе за счет так называемых бондовых складов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин продлил льготы по налогу на прибыль по СПИК 1.0 после 2025 года

Закон направлен на расширение возможностей реализации физлицам товаров внешней электронной торговли с использованием таможенных (бондовых) складов, а также упрощение административных процедур при оценке деятельности проверяемых лиц на предмет идентификации таможенных рисков и определения их уровня. В этих целях правительство РФ наделяется полномочиями определять порядок, сроки и условия проведения экспериментов по регулированию отдельных отношений в области таможенного дела.

Документ позволит провести эксперимент по созданию на территории России бондовых складов, в ходе которого товары будут ввозиться в страну "Почтой России" и размещаться на таможенных складах, пояснял в начале декабря замглавы Минфина Алексей Сазанов. В дальнейшем, по его словам, их смогут приобрести покупатели, которые будут заказывать соответствующие товары на маркетплейсах, с которыми у "Почты России" будут заключены соглашения.

Удобство такой модели состоит в том, что физические лица не вступают в контакт с таможенными органами при доставке товаров, таможенным оформлением товаров и таможенными платежами за них будет заниматься "Почта России", подчеркивал Сазанов. Также закон позволит провести эксперимент по мониторингу таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от участников эксперимента, а также из систем учета товаров. Он вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре говорил, что пилотный проект внедрения бондовых складов будет запущен в стране в 2022 году. На этих складах, по его словам, зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трех лет без таможенного оформления, то есть без уплаты ввозных пошлин, НДС и других обязательных платежей.

Это позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю — до одного или двух дней с момента его оформления в интернет-магазине. При этом расширятся возможности торговых интернет-площадок, а граждане смогут получать свои покупки быстрее и удобнее, подчеркивал Мишустин.