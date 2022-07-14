Путин освободил продажу золота и бриллиантов в России от налогов
Путин подписал закон от освобождении продажи золота и бриллиантов в России от налогов до 2023 года
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС — операции банков по продаже физлицам бриллиантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
Закон освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.
Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога действует при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям — только необработанных алмазов.
Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев.