МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС — операции банков по продаже физлицам бриллиантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу. Путин продлил льготы по налогу на прибыль по СПИК 1.0 после 2025 года

Закон освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.

Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога действует при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям — только необработанных алмазов.

Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев.