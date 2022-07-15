МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату предоставляемых индивидуальными предпринимателями образовательных услуг. Госдума в первом чтении запретила перечислять взыскиваемые деньги за рубеж

В пояснительной записке к проекту отмечается, что внесение изменений в законодательство, устанавливающих однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность является обоснованным.