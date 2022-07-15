Госдума разрешила использовать маткапитал для оплаты образовательных услуг
Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на оплату образовательных услуг от ИП
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату предоставляемых индивидуальными предпринимателями образовательных услуг.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что внесение изменений в законодательство, устанавливающих однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность является обоснованным.