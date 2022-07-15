МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, которые оказывают помощь в лечении коронавируса. Соответствующий документ опубликоват на портале правовой информации. Путин приостановил предоставление допстраховки некоторым медработникам

Отмечается, что правительство постановило выплачивать дополнительные 25% от оклада медицинским работникам, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Также предусматриваются компенсационные выплаты врачам и медработникам с высшим образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую помощь в амбулаторных условиях.