МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса России, есть идея предложить уменьшение налогов для этого вида недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов. В Госдуме заявили о необходимости кардинальной перестройки экономики

По словам депутата, власти не планировали переводить апартаменты в жилую недвижимость и включать их в ЖК. Однако есть идея предложить вывести апартаменты в отдельную категорию для уменьшения налогов, при этом право определять ставки надо дать регионам, добавил Пахомов.