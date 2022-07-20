В Госдуме заявили, что апартаменты не будут приравниваться к жилью
Депутат Пахомов заявил, что апартаменты не попадут под действие Жилищного кодекса России
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса России, есть идея предложить уменьшение налогов для этого вида недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.
По словам депутата, власти не планировали переводить апартаменты в жилую недвижимость и включать их в ЖК. Однако есть идея предложить вывести апартаменты в отдельную категорию для уменьшения налогов, при этом право определять ставки надо дать регионам, добавил Пахомов.