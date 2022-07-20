МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Росалкогольрегулирование (РАР) получило доступ к данным из системы маркировки о производстве спиртосодержащих лекарств, чтобы усилить контроль и исключить сбыт таких препаратов в нелегальных целях. Об этом заявил оператор системы "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В России создадут реестр недобросовестных поставщиков алкоголя

Руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров отметил, что данные системы маркировки позволят отслеживать резкий прирост спиртосодержащих препаратов и сравнивать его с реальными потребностями фармацевтической отрасли. Доступность данных "Честного знака" для Росалкогольрегулирования исключит сбыт спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях.

Уточняется, что такое сотрудничество позволит прослеживать движение спирта от начального производства вплоть до потребителя, что полностью исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях, а также сократит надзорную нагрузку за легальными производителями.