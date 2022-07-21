Молдавия ратифицировала конвенцию о железнодорожных перевозках
Парламент Молдавии ратифицировал конвенцию о международных железнодорожных перевозках
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал конвенцию о международных железнодорожных перевозках, что поспособствует увеличению объема транзитных грузов на 30%. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа.
"Парламент ратифицировал конвенцию о международных железнодорожных перевозках (COTIF). Присоединение к этому международному соглашению позволяет Молдавии применять международные стандарты в области железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении на официальном сайте парламента.
Отмечается, что присоединение Молдавии к этой конвенции повысит ее конкурентоспособность в транзитной сфере. По оценкам властей, объем транзитных грузов в стране может ежегодно увеличиваться на 30%.