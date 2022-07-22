МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Национальная ассамблея Франции начала выполнять ключевое предвыборное обещание президента Эммануэля Макрона — поддерживать покупательную способность населения, приняв в ночь на пятницу законопроект о повышении пенсий и временной заморозке арендной платы. В МИД Франции рассказали о новых персональных санкциях ЕС против России

Это стало первым испытанием способности Макрона достичь компромисса между политическими партиями, после того как он утратил абсолютное большинство в парламенте. Теперь законопроект будет направлен в сенат, где доминируют представители партии "Республиканцы".

В законопроекте также предусмотрено повышение зарплат государственным служащим, талоны на продовольственные товары и механизм, позволяющий компаниям выплачивать повышенные премии работникам без увеличения налогов. Ожидается, что действие закона обойдется бюджету в 20 млрд евро.

Помочь французам справится с ростом стоимости жизни было одним из главных обещаний Макрона, когда во время его первого президентского срока в стране проходили протесты.

В июне годовой темп инфляции во Франции составил 6,5%, примерно как и в других странах еврозоны.

Голосованию по законопроекту предшествовали бурные дебаты, в которых представители левого Нового народного экологического и социального союза (Nupes) критиковали правительство, называя предлагаемые меры недостаточно действенными.

За законопроект проголосовали 314 депутатов, а 116 были против. Представители Nupes не голосовали.