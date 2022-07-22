МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В нынешних условиях было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов Госдумы и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме предложили сократить рабочую смену в день рождения

"Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ", — заявил Володин.

Для реализации инициативы необходимо будет подготовить поправки, в том числе в закон о статусе депутата, уточнил спикер ГД.

Володин также напомнил, что "у политиков отпусков не бывает", отметив, что нужно брать пример с президента РФ, который "всегда на работе".

Сейчас отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих — до 45 дней.