МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Правительство Молдавии одобрило меры смягчения энергетического кризиса, которые предусматривают выделение финансовой помощи населению и сокращение расходов на энергоресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. Премьер Молдавии призвала подготовить дрова, уголь и мазут на зиму

На официальном сайте правительства отмечается, что министры Молдавии одобрили поправки в Национальный план действий по смягчению последствий энергетического кризиса для преодоления социальных и экономических последствий, вызванных непрерывным повышением цен на природный газ и нефтепродукты. ДС целью уменьшения последствий кризиса Молдавия воспользуется дополнительной финансовой поддержкой Евросоюза в размере 75 миллионов евро, подчеркивается в сообщении.

Власти также намерены оказывать финансовую поддержку бытовых потребителей и мелких потребителей с хозяйственной деятельностью. Для этого будут созданы Фонд снижения энергетической уязвимости и Фонд энергоэффективности в жилом секторе, который поможет эффективно использовать энергоресурсы, чтобы снизить стоимость счетов за электроэнергию.