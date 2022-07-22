МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить ВЭБу минимум 120 миллиардов рублей из ФНБ на "Фабрику проектного финансирования". Соответстующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Президент РФ В. Путин

Путин поручил подготовить реформу контрольно-надзорной деятельности

Согласно сообщению, министры предоставят госкорпорации "ВЭБ.РФ" не менее 120 миллиардов рублей за счет средств Фонда национального благосостояния на финансирование проектов, которые реализовываются в рамках программы "Фабрика проектного финансирования".

Срок исполнения поручения — 1 сентября 2022 года.