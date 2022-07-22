Путин поручил выделить средства для финансирования проектов
Путин поручил правительству выделить ВЭБу 120 миллиардов рублей на финансирование проектов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить ВЭБу минимум 120 миллиардов рублей из ФНБ на "Фабрику проектного финансирования". Соответстующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Согласно сообщению, министры предоставят госкорпорации "ВЭБ.РФ" не менее 120 миллиардов рублей за счет средств Фонда национального благосостояния на финансирование проектов, которые реализовываются в рамках программы "Фабрика проектного финансирования".