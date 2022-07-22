МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить ВЭБу минимум 120 миллиардов рублей из ФНБ на "Фабрику проектного финансирования". Соответстующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил подготовить реформу контрольно-надзорной деятельности

Согласно сообщению, министры предоставят госкорпорации "ВЭБ.РФ" не менее 120 миллиардов рублей за счет средств Фонда национального благосостояния на финансирование проектов, которые реализовываются в рамках программы "Фабрика проектного финансирования".

Срок исполнения поручения — 1 сентября 2022 года.