МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов и "Почтой России" представить предложения по созданию системы продвижения товаров, которые производятся предпринимателями и самозанятыми, проживающими в малых городах и отдаленных территориях, говорится в перечне поручений по итогам ПМЭФ. Правительство представит Путину меры для роста портфеля ипотечных кредитов

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, акционерным обществом "Почта России", при участии заинтересованных организаций и представить предложения по созданию системы, обеспечивающей продвижение и реализацию предпринимателями и самозанятыми гражданами, проживающими в малых городах, отдаленных населенных пунктах и сельской местности, товаров собственного производства на всей территории Российской Федерации", — говорится в поручении.

Продвижение должно будет осуществляться с внедрением современных форматов торговли, отделений и иных объектов почтовой связи "Почты России". Кроме того, Путин поручил дать предложения по включению таких мероприятий в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Обозначенный срок — до 1 ноября.