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https://1prime.ru/government/20220722/837570532.html
Песков оценил расширение списка недружественных России стран
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ПЕСКОВ: ВКЛЮЧЕНИЕ СТРАН В СПИСОК НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ РОССИИ ГОСУДАРСТВ ПОВЛЕЧЁТ ДЛЯ НИХ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОНТАКТОВ, ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.07.2022
экономика, госпроекты, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ПЕСКОВ: ВКЛЮЧЕНИЕ СТРАН В СПИСОК НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ РОССИИ ГОСУДАРСТВ ПОВЛЕЧЁТ ДЛЯ НИХ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОНТАКТОВ, ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Новость дополняется