2022-07-22T12:55:54+03:00

2022-07-22T12:55:54+03:00

2022-07-22T12:55:54+03:00

2022

https://1prime.ru/government/20220722/837570532.html

Песков оценил расширение списка недружественных России стран

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https://россиясегодня.рф

ПЕСКОВ: ВКЛЮЧЕНИЕ СТРАН В СПИСОК НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ РОССИИ ГОСУДАРСТВ ПОВЛЕЧЁТ ДЛЯ НИХ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОНТАКТОВ, ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.07.2022

экономика, госпроекты, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60