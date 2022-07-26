МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сервис для помощи государственным и муниципальным заказчикам запустили на сайте Аналитического центра Москвы, он помогает подготовить документацию и сократить время прохождения экспертизы НМЦК, сообщается на портале мэра столицы. В Москве открыли магазин Levi's под брендом JNS

"Специальный сервис для помощи столичным государственным и муниципальным заказчикам запущен на сайте Аналитического центра Москвы. Он помогает подготовить документацию и сократить время прохождения экспертизы начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК), заключаемых в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ", — говорится на сайте.

Отмечается, что новый инструмент позволяет сократить число ошибок в материалах и снизить количество возвратов документов на стадии прохождения экспертизы НМЦК. На сайте представлено семь методов расчета начальной цены контрактов: затратный, нормативный, тарифный, сметный, а также методы анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, рыночной стоимости закупаемых работ или услуг, анализа цен, содержащихся в реестре контрактов. Добавляется, что база будет расширена и актуализирована.

"Работающий на сайте чат-бот позволяет заказчикам определить необходимый им метод расчета НМЦК, ознакомиться с требованиями прохождения экспертизы цены договоров, а также уточнить список необходимых для этого документов. Пользователю достаточно ввести свои параметры, после чего автоматизированная система подберет нужный метод и направит заказчика на страницу с его описанием для подробного ознакомления. За три месяца работы ресурса им уже воспользовались более двух тысяч человек", — приводят на портале слова министр правительства столицы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

Также уточняется, что сервис позволяет заказать обратный звонок эксперта.