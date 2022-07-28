МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг прорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива с учетом предложенных недавно решений по датам, принятие документа планируется до 1 декабря 2022 года, запуск самой маркировки возможен с 1 апреля 2023 года, но окончательное решение принимать будет правительство страны. Об этом заявила РИА Новости пресс-служба министерства. Российские пивовары оценили озвученные сроки маркировки пива

"На данный момент проект постановления о правилах маркировки пива дорабатывается с учетом принятых на совещании решений. Планируется его принятие до 1 декабря 2022 года", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что официальные сроки запуска маркировки пива утвердит правительство, поскольку министерство не уполномочено принимать такие решения в соответствии с законом о торговле.

Минпромторг России, ЦРПТ и Ассоциация производителей пива договорились о сроках начала цифровой маркировки пивной продукции: с 1 апреля 2023 года предполагается запустить маркировку для пивной продукции в кегах, с 1 октября – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках. При этом председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил РИА Новости, что озвученные сроки создают конкурентные преимущества для крупных и транснациональных компаний, которые производят как раз продукцию в алюминиевых банках.

В министерстве подчеркнули, что стороны договорились по этапности введения маркировки пива, а сам запуск маркировки пива был согласован с 1 апреля 2023 года. "Сроки были зафиксированы на основе предложений Ассоциации производителей пива. Учитывались различные критерии, включая сезонность продаж и доля контрафакта в пивной отрасли", — отметили в пресс-службе.

Комментируя заявление Союза российских пивоваров, в пресс-службе заявили, что предложенные этапы введения маркировки не создают преференций для тех или иных представителей рынка, поскольку предусматривают одинаковые требования для малых и крупных участников оборота пивной отрасли.

Кроме того, по данным ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор маркировки), предприятия, входящие в Союз российских пивоваров и участвующие в эксперименте по маркировке, используют все форм-факторы упаковки пива, в том числе алюминиевые банки, добавили в пресс-службе.

В свою очередь в Ассоциации производителей пива сообщили, что не считают этичным комментировать заявления других участников рынка или отраслевых союзов. "Оценку таких заявлений, в том числе правовые последствия их ложности, должны давать компетентные органы, например, Федеральная антимонопольная служба", — сообщил представитель АПП. Он добавил, что ассоциация продолжает подготовку к внедрению маркировки в заявленные в соглашении с ЦРПТ и Минпромторгом сроки.