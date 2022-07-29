МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Проект постановления о промышленной ипотеке будет внесён в правительство в августе, и в тот же месяц механизм может начать работу, говорится в сообщении Минпромторга. Минпромторг рассказал о принятии проекта постановления по маркировке пива

"Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных сообщил представителям кредитных организаций о готовности начала работы по данному механизму уже в августе 2022 года и предложил им приступить к детальной проработке кредитных продуктов и сбору заявок от потенциальных заемщиков", — сказано в сообщении.

Отмечается, что механизм льготного кредитования промышленных предприятий на приобретение готовых производственных площадей и управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков на создание новых промышленных объектов уже разработан Минпромторгом. "Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации проходит межведомственное согласование и в августе будет внесен в правительство Российской Федерации", — указано в сообщении.

Добавляется, что льготное кредитование на приобретение готовых производственных площадей не только сократит срок реализации инвестиционных проектов в 2-3 раза, но и снизит риск простоя незаполненных площадей. Кроме того, механизм льготной промышленной ипотеки позволит предоставлять кредиты по ставке 5% годовых промышленным предприятиям на приобретение производственных площадей и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков на создание новых промышленных объектов.

"Механизм "промышленной ипотеки" разработан с учетом предложений представителей более 20 кредитных организаций. По нашей оценке, потребность предприятий в покупке производственных площадей для создания и расширения производства с использованием кредитных средств составляет более 500 тыс. кв. м ежегодно. Учитывая растущий спрос на готовые площади, мы видим высокую потребность в запуске данного механизма поддержки", — прокомментировал Беспрозванных.