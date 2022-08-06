Правительство назначило Мантурова членом набсовета ВЭБ.РФ
Правительство назначило вице-премьера Мантурова членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Правительство России назначило вице-премьера Дениса Мантурова членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ, он заменит Юрия Борисова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
Правительство распорядилось "прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Юрия Борисова. Его заменит заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, говорится в документе.
Мантуров был утвержден на пост вице-премьера России с сохранением за ним поста министра 15 июля. Борисов в свою очередь назначен главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.