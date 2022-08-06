МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Правительство России назначило вице-премьера Дениса Мантурова членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ, он заменит Юрия Борисова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации. Правительство одобрило участие "Роскосмоса" в советах директоров компаний

Правительство распорядилось "прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Юрия Борисова. Его заменит заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, говорится в документе.

Мантуров был утвержден на пост вице-премьера России с сохранением за ним поста министра 15 июля. Борисов в свою очередь назначен главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина.