МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 1,790 триллиона рублей, или 57,9% от годового плана, сообщил Минфин РФ. Путин поручил продлить нацпроект "Безопасные качественные дороги"

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 августа 2022 года — составило 1 790,3 миллиарда рублей или 57,9% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Наука и университеты" (76,7%), "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" (70,9 %), "Культура" (70,2%).

Исполнение расходов по проекту "Демография" составило 69,3%, по нацпроекту "Жилье и городская среда" — 65,6%, "Здравоохранение" — 61,5%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 58,2 %.

Расходы по нацпроекту "Производительность труда" составили 56,7% от годового плана, "Безопасные качественные дороги" — 52,2%, "Экология" — 44,4%, "Образование" — 44%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 37 %.

Менее чем на 35% исполнены нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" и "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы по ним составили соответственно 34,2% и 25,5% от годового планового объема.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".