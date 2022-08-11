МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития России предложило понизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте правовых актов. Минцифры запустило на "Госуслугах" сервис для оформления ДТП

Отмечается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3 процента годовых.

Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке на данный момент — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.