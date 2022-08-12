МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило разработанные Министерством финансов единые требования к независимым гарантиям для участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. В правительство направили законопроект о льготе на растаможку автомобилей

Поясняется, что независимая гарантия — один из способов финансового обеспечения в госзакупках. Банк или другая организация, которой разрешено выступать в роли гаранта, возмещает госзаказчику гарантийную сумму, если поставщик не выполняет свои обязательства.

Как сообщает пресс-служба Минфина, правительство утвердило разработанные министерством единые требования к независимым гарантиям для участия МСП в электронных конкурентных закупках, которые проводятся бюджетными организациями за счет грантов, средств субподряда или собственных средств. Также постановление унифицирует типовые формы независимых гарантий для коммерческих закупок у МСП и всех закупок, которые осуществляют государственные органы власти или муниципальные учреждения за счет бюджетных средств.

Уточняется, что до вступления в силу указанных новаций представители малого и среднего бизнеса должны были самостоятельно изучать положения о закупках у каждого конкретного заказчика, которые самостоятельно определяли требования к поставщикам.

Осуществленная унификация требований и форм, по сообщению министерства, расширит доступ к участию в госзакупках, поскольку снизит риски отклонения заказчиками независимых гарантий, представленных участниками закупок.

Изменения вступят в силу с 1 октября 2022 года.