МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минцифры России направило запрос в правительство с предложением не убирать вышки сотовой связи с территории вузов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Минцифры предложило снизить ставку по льготной IT-ипотеке

"По поручению правительства Минцифры совместно с операторами разработало план-график демонтажа базовых станций с дошкольных и общеобразовательных учреждений… Решение в отношении иных образовательных организаций до настоящего момента не принято. Минцифры продолжает настаивать на отмене обременений по демонтажу базовых станций в отношении организаций высшего образования", — говорится в сообщении.

Как добавили в Минцифры, в настоящее время вопрос применимости "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в отношении дошкольных и общеобразовательных решен однозначно — с территорий этих учреждений вышки сотовой связи будут демонтированы, вопрос же распространения требований на иные учреждения не решен.

"Минцифры направило соответствующий запрос в правительство, в том числе по вопросу размещения базовых станций на территории Дальневосточного федерального университета", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что демонтаж станций с территорий детских садов и школ разнесен во времени так, чтобы он не оказал влияние на качество покрытия, до конца 2025 года будет перенесено порядка 250 базовых станций.

Споры вокруг таких вышек начались после внесения в санитарно-эпидемиологические правила пункта о том, что размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций не допускается. По требованию Роспотребнадзора образовательные организации начали инициировать расторжение договоров аренды, а сотовые операторы в свою очередь обратились по этому вопросу в правительство.

Минцифры последовательно поддерживало операторов и выступало за мораторий на демонтаж базовых станций, размещенных на территории образовательных учреждений.