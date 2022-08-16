Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой
Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате ювелирных изделий картой в два раза
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство финансов России предложило отменить идентификацию покупателей, которые приобретают ювелирные изделия на сумму до 400 тысяч рублей и оплачивают покупку банковской картой, таким образом увеличив порог вдвое. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
Сейчас при совершении покупки ювелирного изделия дороже 200 тысяч рублей с помощью банковской карты, клиент обязан предоставить продавцу свои личные данные.
Законопроект также предусматривает увеличение пороговой стоимости ювелирных изделий при их покупке за наличные, когда идентификация также не нужна, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей.
Целью инициативы является снижение административной нагрузки на участников ювелирной отрасли.
В 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тысяч рублей до 200 тысяч, ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей.