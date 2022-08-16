МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство финансов России предложило отменить идентификацию покупателей, которые приобретают ювелирные изделия на сумму до 400 тысяч рублей и оплачивают покупку банковской картой, таким образом увеличив порог вдвое. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. Минцифры предложило не убирать вышки сотовой связи с территорий вузов

Сейчас при совершении покупки ювелирного изделия дороже 200 тысяч рублей с помощью банковской карты, клиент обязан предоставить продавцу свои личные данные.

Законопроект также предусматривает увеличение пороговой стоимости ювелирных изделий при их покупке за наличные, когда идентификация также не нужна, с 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

Целью инициативы является снижение административной нагрузки на участников ювелирной отрасли.

В 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тысяч рублей до 200 тысяч, ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей.