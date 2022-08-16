МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство финанов России планирует изучить схему экспорта из России предназначенных для внутреннего рынка бензина и дизельного топлива, за которые нефтяные компании получили выплаты из госбюджета по демпфирующему механизму. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Путин скорректировал демпфер по топливу с учетом скидки на российскую нефть

По данным газеты "Коммерсант", трейдеры стали практиковать схемы экспорта топлива, за которое был выплачен демпфер, на фоне существенной разницы между экспортными и внутренними ценами на топливо и высоких выплат от государства.

"Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или бензину. Мы изучим этот вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на внутреннем рынке с акцизом в июне-июле и определимся с необходимостью принятия каких-либо мер", — прокомментировали в Минфине, добавив, что ведомству пока не известно о таких случаях.

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила правительству сдерживать стоимость бензина и дизтоплива.

"Служба предлагает принять меры, направленные на прекращение вывоза моторных топлив при наличии на них спроса на внутреннем рынке. Например, проработать механизм, при котором экспорт нефтепродуктов будет осуществляться без учета демпферной составляющей", — сообщили в ведомстве.

Также ФАС выдвинуло идею изменить расчет демпфера для дизельного топлива, разделив его оптовую цену на летнюю и зимнюю. ФАС хочет снизить в демпфере до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше индикативной. Ещё одно предложение ФАС касается дальнейшего повышения нормативов продаж на бирже бензина и дизтоплива; нефтяникам рекомендуется восстановить объемы продаж до уровня начала июля.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпании часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.