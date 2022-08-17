МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве, составят дорожную карту. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Чернышенко заявил о возможности субсидирования при применении технологий ИИ

Он отметил, что после пленарного заседание "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022" состоится церемония подписания меморандума по сотрудничеству между ведущими исследовательскими центрами, разработчиками и инфраструктурами организациями в области искуственного интеллекта.

"Я прошу, чтобы те, кто участвует в подписании, в течении месяца появились в правительстве с планами, предоставили дорожную карту, которая станет планом совместной деятельности по развитию нашего сотрудничества", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее вице-премьер сообщал о запуске в сентябре Национального центра развития искусственного интеллекта.