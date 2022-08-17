МОСКВА. 17 авг — ПРАЙМ. При рождении третьего ребенка следует списывать ипотечный кредит. Об этом заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Эксперт прокомментировал идею выплаты при рождении третьего ребенка

"А почему бы при рождении второго, третьего ребёнка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась — можно", — сказала депутат.

Буцкая отметила, что подобная мера является конкретной помощью, которая будет стоить больше миллиона рублей, но станет "решение проблемы" для семьи.