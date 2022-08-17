МОСКВА. 17 авг — ПРАЙМ. При рождении третьего ребенка следует списывать ипотечный кредит. Об этом заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

Работа перинатального центра в Челябинске

Эксперт прокомментировал идею выплаты при рождении третьего ребенка

"А почему бы при рождении второго, третьего ребёнка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась — можно", — сказала депутат.

Буцкая отметила, что подобная мера является конкретной помощью, которая будет стоить больше миллиона рублей, но станет "решение проблемы" для семьи.