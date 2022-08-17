МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая поддержала предложение о выплате одного миллиона рублей при рождении третьего ребенка. Об этом сообщили РИА Новости. В Госдуме предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка

Ранее "Известия" писала, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести выплату в миллион рублей за рождение третьего и последующих детей, а также увеличить размер ежемесячного пособия для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения до уровня прожиточного минимума.

По словам депутата, на сегодняшний день демографическая ситуация в стране сложная, поэтому семьям необходима любая поддержка, которая носит конкретный характер.

Сейчас есть карты детские, на которые переводятся бюджетные деньги, для покупки детских товаров… Не просто дать денег, а дать денег на то, что нужно", — уточнила Буцкая, добавив, что также обсуждается законопроект о возможности получения декретных выплат с нескольких мест работы.

"Если женщина официально работает на нескольких работах, при этом у неё на одной работе зарплата небольшая и на другой работе зарплата небольшая, но когда она выходит в декрет — декретные (выплаты — ред.) можно получать только с одного места работы, но при этом у неё не получается получать выше выплаты, сейчас максимальная выплата около 30 тысяч рублей. У неё, допустим, была небольшая зарплата, и она с одного места работы может получить около 15 тысяч — почему бы ей не разрешить получать выплаты с двух официальных мест работы, пока эта сумма не превысит максимальный размер,", — отметила депутат.