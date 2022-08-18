В Китае назвали закон о поддержке производителей чипов дискриминационным
Минкоммерции Китая считает закон США о поддержке производителей чипов дискриминационным
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ПЕКИН, 18 авг — ПРАЙМ. Американский закон о поддержке производителей чипов носит дискриминационный характер и нарушает нормы международного торгово-экономического права. Об этом рассказала официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
"Некоторые из пунктов этого закона ограничивают нормальную торгово-экономическую и инвестиционную деятельность соответствующих компаний в Китае, что является откровенной дискриминацией и серьезным нарушением рыночных законов и норм международного торгово-экономического права", — сказала пресс-секретать ведомства.
По ее словам, закон может привести к помехам в глобальных цепочках поставок полупроводниковой продукции и приведет к "хаосу в международной торговле", против чего выступает Китай.
"Китай продолжит следить за реализацией закона, чтобы при необходимости принять меры по защите своих законных интересов", — подытожила Шу Цзюэтин.