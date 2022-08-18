ПЕКИН, 18 авг — ПРАЙМ. Американский закон о поддержке производителей чипов носит дискриминационный характер и нарушает нормы международного торгово-экономического права. Об этом рассказала официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. В КНР выступили против закона о поддержке американских производителей чипов

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

"Некоторые из пунктов этого закона ограничивают нормальную торгово-экономическую и инвестиционную деятельность соответствующих компаний в Китае, что является откровенной дискриминацией и серьезным нарушением рыночных законов и норм международного торгово-экономического права", — сказала пресс-секретать ведомства.

По ее словам, закон может привести к помехам в глобальных цепочках поставок полупроводниковой продукции и приведет к "хаосу в международной торговле", против чего выступает Китай.

"Китай продолжит следить за реализацией закона, чтобы при необходимости принять меры по защите своих законных интересов", — подытожила Шу Цзюэтин.