МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, предполагающий установление административной ответственности за нарушения требований к производству и использованию семян сельскохозяйственных растений. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе. В Госдуме поддержали предложение о выплатах за третьего ребенка

"Действующие нормы в КоАП РФ, предусматривающие административную ответственность в области семеноводства сельскохозяйственных растений, предлагается привести в соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ "О семеноводстве" и усилить санкции за нарушение требования к производству (выращиванию), хранению, транспортировке, реализации семян сельскохозяйственных растений, их использованию", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Подчеркивается, проект предполагает введение штрафов в размере до 500 тысяч рублей за нарушение порядка производства, хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений, их использования для юридических лица. Физическим и должностным лицам грозит штраф в размере до десяти и пятидесяти тысяч рублей соответственно.

Также предлагается ввести штраф в размере до 40 тысяч рублей за нарушения правил ввоза семян, в том числе за ввоз семян, обработанных пестицидами, применение которых не разрешено на территории РФ.

"Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей", — подчеркнули в тексте проекта.