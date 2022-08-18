МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Совет Федерации России поддержит предложение Министерства юстиции запретить аресты предпринимателей по преступлениям небольшой тяжести. Об этом заявил глава конституционного комитета Софеда Андрей Клишас. Минюст предложил запретить аресты за нетяжкие экономические преступления

"Предложение Минюста мы полностью поддержим. Правильно. Своевременно, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, проект демонстрирует формирование новой правовой политики в данной сфере.

Ранее Минюст разработал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающие запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.