В Совфеде поддержат запрет на арест за нетяжкие экономические преступления
Клишас заявил, что в Совфеде поддержат запрет на арест бизнесменов за преступления небольшой тяжести
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Совет Федерации России поддержит предложение Министерства юстиции запретить аресты предпринимателей по преступлениям небольшой тяжести. Об этом заявил глава конституционного комитета Софеда Андрей Клишас.
"Предложение Минюста мы полностью поддержим. Правильно. Своевременно, — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, проект демонстрирует формирование новой правовой политики в данной сфере.
Ранее Минюст разработал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающие запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.