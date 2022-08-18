МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Правительство решило продлить программу "Сельской ипотеки" на неограниченный срок, ставка останется прежней, не выше 3%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

"Сегодня хочу сказать еще об одном решении – о продлении "Сельской ипотеки". Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок её действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы", — сказал председатель правительства на пленарной сессии всероссийских форумов "Развитие малых городов и исторических поселений" и "Среда для жизни: свой дом".

Он добавил, что ставка останется на уровне, не превышающем трех процентов.

Мишустин напомнил, что на сегодняшний день действуют четыре программы льготного кредитования, по которым можно взять заем на приобретение собственного дома. Это сельская, семейная, дальневосточная и льготная ипотеки. Правительство также приняло решение в качестве пилотного проекта распространить льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами.