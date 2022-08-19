МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство России решило ввести квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тысяч тонн с 3 сентября по 3 декабря. Об этом говорится на официальном Telegram-канале кабмина. Правительство увеличило субсидии на расходы по переводу автомобиля на газ

"Установлены временные квоты на вывоз макулатуры. Ограничения на экспорт макулатуры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Квота составит 30 тысяч тонн", — сказано в сообщении.

Уточняется, что распределение объемов квот между экспортерами до 31 августа проведет Минпромторг.

"Решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Оно также позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке", — поясняется в сообщении.