Правительство введет квоту на экспорт макулатуры с 3 сентября
Правительство введет квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тысяч тонн с 3 сентября
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство России решило ввести квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тысяч тонн с 3 сентября по 3 декабря. Об этом говорится на официальном Telegram-канале кабмина.
"Установлены временные квоты на вывоз макулатуры. Ограничения на экспорт макулатуры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Квота составит 30 тысяч тонн", — сказано в сообщении.
Уточняется, что распределение объемов квот между экспортерами до 31 августа проведет Минпромторг.
"Решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Оно также позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке", — поясняется в сообщении.