МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине, заявил депутат парламента страны Алексей Мовчан. Эрдоган напомнил Зеленскому о возможности провести встречу с Путиным

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону о приватизации. Этот документ, по словам экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".

"Сегодня ночью президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который касается изменений в законодательство относительно ускорения приватизации для целей релокации предприятий и экономического восстановления", — приводит слова Мовчана интернет-портал Верховной рады.

Депутат подчеркнул, что ряд заброшенных предприятий, объектов госсобственности, "за контроль над которыми соревнуются политики, силовики, чиновники, бандиты, теперь перейдет в частные руки и перестанет быть чьими-то кормушками".