МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Порядка восьми-десяти миллионов квадратных метров жилья может ежегодно вводиться в России по программе "Сельской ипотеки", сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Мишустин объявил о продлении "Сельской ипотеки" на неограниченный срок

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство решило продлить программу "Сельской ипотеки" без ограничения по срокам действия по ставке не выше 3%.

"Мы абсолютно поддерживаем эту программу, с Минсельхозом вместе ее продвигаем, считаем, что она очень нужная. И безусловно, мы считаем, что 8-10 миллионов квадратных метров нам может давать ввода ежегодно сельская ипотека", — отметил Хуснуллин.

По его словам, "Сельская ипотека" имеет огромное значение в жилищном строительстве в целом и в достижении заложенных в национальном проекте показателей, а также важна для развития территорий.