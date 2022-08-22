МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Компании "Ростеха" в рамках форума "Армия-2022" подписали с Минобороны России контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Рособоронэкспорт на "Армии—2022" заключил сделки на 390 миллионов долларов

"В ходе форума "Армия" наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники — БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники", — подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в ходе форума российское военное ведомство подписало 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 миллиардов рублей.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил 15-21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". РИА Новости выступило официальным информационным агентством форума.