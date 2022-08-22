МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Компании "Ростеха" в рамках форума "Армия-2022" подписали с Минобороны России контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Международный форум "Армия-2022"

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"В ходе форума "Армия" наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники — БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники", — подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в ходе форума российское военное ведомство подписало 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 миллиардов рублей.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил 15-21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". РИА Новости выступило официальным информационным агентством форума.