МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В Сахалинской области в целях эксперимента установили плату для предпринимателей за превышение квоты выбросов парниковых газов в размере 1000 рублей за тонну диоксида углерода, говорится в постановлении правительства России. Лицензии на углеводородные участки "Сахалина — 2" переданы новому оператору

"Установить ставку платы за превышение квоты выбросов парниковых газов для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в результате которой образуются выбросы парниковых газов на территории Сахалинской области, (…) в эквиваленте 1 тонны диоксида углерода в размере 1 тысячи рублей", — сказано в принятом документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует по 31 декабря 2028 года.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине. Он стартует 1 сентября 2022 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Закон допускает проведение эксперимента и в других регионах.

Цель эксперимента — достижение до 31 декабря 2025 года углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Для этого на уровне субъекта России проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, вводится более широкая (по сравнению с федеральным уровнем) обязательная углеродная отчетность.