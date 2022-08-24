2022-08-24T14:28:53+03:00
2022-08-24T14:28:53+03:00
2022-08-24T14:28:53+03:00
2022
https://1prime.ru/government/20220824/837875343.html
Правительство запустило новую программу расселения из аварийного жилья
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МИШУСТИН: КАБМИН ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ РАССЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ, В ЭТОМ ГОДУ НА НЕЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 22,5 МЛРД РУБ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.08.2022
экономика, госпроекты, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. МИШУСТИН: КАБМИН ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ РАССЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ, В ЭТОМ ГОДУ НА НЕЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 22,5 МЛРД РУБ
Новость дополняется