МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Великобритания и Украина подписали соглашение о предоставлении Лондоном помощи в восстановлении инфраструктуры, сообщили в пресс-службе британского правительства. British Gas поддержит британцев на фоне роста цен

"Великобритания подписала историческое соглашение с Украиной, который обязывает (стороны) обмениваться опытом в области инженерии и обещает новый пакет поддержки со стороны Великобритании, чтобы… отстроить… инфраструктуру", — сказано в опубликованном на официальном сайте кабмина релизе.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс провел видеоконференцию с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, в ходе которой они обсудили совместный план действий, говорится на сайте.

В рамках подписанного соглашения Великобритания предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах отстраивания аэропортов, взлётно-посадочных полос и портов. Они будут работать над поиском возможностей повышения квалификации работников аэропортов, диспетчеров и сотрудников службы авиационной безопасности, говорится в пресс-релизе.

В ходе встречи Шэппс предоставил более подробную информацию о пакете помощи на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов для восстановления украинских железных дорог, о котором было объявлено ранее на саммите стран "Большой семерки", отмечается в документе.

Средства пойдут на восстановление дорог, мостов, тоннелей, закупку наиболее важных ручных инструментов и более 120 контейнеров для перевозки, сказано на сайте.

Великобритания отправит на Украину пять автобусов транспортной компании Go Ahead Group для перевозки людей и оборудования, говорится в пресс-релизе.