МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря утвердить госпрограмму "Строительство", выделив по 900 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года и по 1 триллиону следующие два года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил оценить целесообразность продления нацпроектов

"Правительству Российской Федерации… утвердить комплексную программу "Строительство" со сроком реализации пять лет, предусмотрев 900 млрд рублей ежегодно на ее реализацию в 2023 — 2025 годах, а также 1 трлн рублей ежегодно в 2026 и 2027 годах на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (без учета финансирования государственного оборонного заказа)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок исполнения поручения — 15 декабря 2022 года.