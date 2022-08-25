Путин поручил утвердить госпрограмму "Строительство" до 15 декабря
Владимир Путин поручил утвердить госпрограмму "Строительство" до 15 декабря
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря утвердить госпрограмму "Строительство", выделив по 900 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года и по 1 триллиону следующие два года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… утвердить комплексную программу "Строительство" со сроком реализации пять лет, предусмотрев 900 млрд рублей ежегодно на ее реализацию в 2023 — 2025 годах, а также 1 трлн рублей ежегодно в 2026 и 2027 годах на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (без учета финансирования государственного оборонного заказа)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок исполнения поручения — 15 декабря 2022 года.