МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в проекте трехлетнего бюджета на 2023-2025 годы не менее 50 миллиардов рублей на завершение неоконченных строек, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил утвердить госпрограмму "Строительство" до 15 декабря

"Правительству РФ… в целях повышения эффективности капитальных вложений… предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов дополнительные бюджетные ассигнования в совокупном объеме не менее 50 миллиардов рублей на завершение строительства, реконструкции объектов незавершенного строительства, при строительстве, реконструкции которых использовались средства федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2022 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.