Мишустин поддержал предложение по стимулированию инвестиций в России
Мишустин поддержал предложение Белоусова проработать допмеры по стимулированию инвестиций в России
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение проработать дополнительные меры по стимулированию инвестиций и провести инвентаризацию бюджетных расходов на антикризисные меры.
Отмечается, что эти предложения выдвинул первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкционного режима Запада. Подчеркивается, что идея инвентаризации расходов на антикризисные меры распространяется на бюджет 2023-2025 годов.
"То, что касается предложений, которые озвучил Андрей Рэмович (Белоусов), хочу поддержать и попросить их в наш протокол комиссии", — заявил Мишустин.