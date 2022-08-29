МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение проработать дополнительные меры по стимулированию инвестиций и провести инвентаризацию бюджетных расходов на антикризисные меры. Мишустин оценил упрощение сделок с имуществом иностранных ритейлеров

Отмечается, что эти предложения выдвинул первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкционного режима Запада. Подчеркивается, что идея инвентаризации расходов на антикризисные меры распространяется на бюджет 2023-2025 годов.

"То, что касается предложений, которые озвучил Андрей Рэмович (Белоусов), хочу поддержать и попросить их в наш протокол комиссии", — заявил Мишустин.